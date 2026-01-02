Свыше 600 машин скопилось в очередях на подходах к Крымскому мосту

Время ожидания с обеих сторон составляет около часа

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Более 600 автомобилей скопилось в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 14:00 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 360 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 270 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания с обеих сторон составляет около часа.