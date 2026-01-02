В Апшеронском районе прорабатывается вопрос доставки генераторов

Там без электроснабжения остаются 28 тыс. человек и действует режим ЧС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Доставка и подключение резервных источников питания возможны в Апшеронском районе, где без электроснабжения остаются 28 тыс. человек и действует режим ЧС. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Алексей Передереев.

"С ресурсоснабжающими организациями прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания. <…> Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) на территории поселений", - написал он.

Передереев пояснил, что пункты обогрева и временного размещения работают на базе городской больницы в Хадыженске и на базе аварийно-спасательного отряда в Апшеронске.