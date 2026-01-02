Россиянам назвали главную опасность кальянов

Глава комитета Госдумы Сергей Леонов по охране здоровья отметил, что они могут способствовать распространению опасных инфекций

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Кальяны непосредственно вредят здоровью курящих и могут способствовать распространению опасных инфекций. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Это вредно для здоровья, это не гигиенично абсолютно, потому что кальяны могут быть разносчиками достаточно многих инфекций, которые иногда заканчиваются очень печально", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, почему тема кальянов остается за рамками мер по борьбе с вейпами, Леонов отметил, что молодежь не употребляет их так же массово, да еще и на улице. "Мы этого не видим. Это происходит дома, в общежитии, в каких-то полузакрытых заведениях", - отметил депутат.

Тем не менее, по его словам, "кальяны - это зло, и по содержанию, и по принципу их использования".