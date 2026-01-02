КМИС: доля выступающих за территориальные уступки украинцев выросла втрое

По данным института, в декабре 2025 года к определенным территориальным уступкам были готовы 33% украинцев

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Количество украинцев, согласных на определенные территориальные уступки для завершения конфликта, выросло втрое с 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно его данным, в декабре 2025 года к определенным территориальным уступкам были готовы 33% украинцев , в то время как в 2022 году этот показатель составлял лишь 10%. Также по сравнению с 2022 годом в конце декабря прошлого года снизилась доля выступающих против любых уступок по территориям украинцев - с 82% до 53%.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на подконтрольной Киеву территории. В исследовании приял участие 1 001 украинец старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина на переговорах с США в Эр-Рияде 11 марта впервые дала свое согласие на отказ от примерно 20% территории страны ради достижения мирного соглашения. Как отмечает газета, тогда возможную будущую границу на карте обозначил маркером глава Совбеза Украины Рустем Умеров.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что территориальный вопрос по Украине может быть решен только на референдуме. Однако на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Зеленский изменил свою позицию, допустив, что мирное соглашение может быть вместо этого одобрено путем голосования в Верховной раде.