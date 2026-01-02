В России за 10 лет стали вдвое реже заключать под стражу и отправлять в колонию

Если в 2015 году суды удовлетворили 140 тыс. ходатайств о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых, то в 2024 году - 82 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Число решений судов о заключении под стражу и приговоров к реальному лишению свободы в России за последние 10 лет сократилось почти в два раза. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

Если в 2015 году суды удовлетворили 140 тыс. ходатайств о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых, то в 2024 году - 82 тыс. За первые 11 месяцев 2025 года удовлетворено 70 тыс. ходатайств. В 2010 году в СИЗО было заключено 148 тыс. человек, в 2018 году - 102 тыс., в 2019 году - 94 тыс., в 2020 году - 85 тыс.

За 11 месяцев 2025 года из почти 80 тыс. поступивших ходатайств об аресте суды удовлетворили 70 тыс. и в 9,7 тыс. отказали, назначив в 3,8 тыс. случаев домашний арест и в 2,1 тыс. - запрет определенных действий. Из числа отправленных в СИЗО 42% (29 тыс.) обвинялись в особо тяжких преступлениях, 45% (31,6 тыс.) - в тяжких, 10% (7 тыс.) - в преступлениях средней тяжести и 3% (2,1 тыс.) - в преступлениях небольшой тяжести. 40% помещенных под стражу ранее привлекались к уголовной ответственности или были судимы. Число арестованных за преступления небольшой тяжести сократилось за 10 лет втрое: в 2015 году за преступления небольшой тяжести арест избирался в отношении 6,2 тыс. лиц.

Число вынесенных судами приговоров к реальным срокам лишения свободы за 20 лет сократились втрое. Если в 2005 году реальные сроки были назначены 322 тыс. лиц, в 2006 году - 328 тыс., в 2007 году - 310 тыс., в 2008 году - 316 тыс., то затем число таких приговоров стало сокращаться - до 296 тыс. в 2009 году, 276 тыс. в 2010 году, 236 тыс. в 2011 году, 218,5 тыс. в 2012 году, 216 тыс. в 2013 году. В 2014-2015 годах снижение приостановилось (218 тыс. и 220 тыс. приговоров к реальным срокам), но затем возобновилось: 215 тыс. в 2016 году, 208 тыс. в 2017 году, 197 тыс. в 2018 году, 182 тыс. в 2019 году, 161 тыс. в 2020 году. В 2021-2022 году был отмечен рост приговоров к реальным срокам до 174 тыс. и 182 тыс. В 2023 году к ним были осуждены 171 тыс., в 2024 году - 153 тыс. человек. За 11 месяцев 2025 года к реальным срокам были осуждены 108 тыс. человек, что почти вдвое меньше чем в 2015 году (220 тыс. за весь год).