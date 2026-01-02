Ликсутов: производство новогодних украшений в Москве выросло более чем в 1,5 раза

При этом до половины выпущенной тематической продукции в денежном выражении пришлось на сентябрь и октябрь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Производство изделий в Москве для новогодних и рождественских праздников увеличилось более чем в 1,5 раза с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В столице работает почти 4,6 тыс. предприятий более чем 20 отраслей промышленности. Они создают самую разнообразную продукцию - от сложных микросхем и лекарственных препаратов до товаров народного потребления. Среди них, например, различные праздничные игрушки, сувениры, украшения и гирлянды. За 10 месяцев 2025-го производство изделий для Нового года и Рождества выросло более чем в полтора раза. При этом до половины выпущенной тематической продукции в денежном выражении пришлось на сентябрь и октябрь", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Столичные промышленники предлагают широкий ассортимент елочных игрушек. В Москве есть как крупные заводы, так и малые мастерские, где художники создают авторские украшения из фарфора, стекла, ваты и дерева. "В линейках - современные игрушки, тематические изделия, посвященные героям русских сказок и мультфильмов, а также классические или ретромодели. При этом в лидерах по объемам выпуска - ватные игрушки ручной работы", - отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Старинный способ изготовления с использованием только ваты и клейстера развивает мануфактура "Московская игрушка". Ежегодный тираж - 25 тысяч единиц. При этом в 2025 году вручную создано уже на пять тысяч позиций больше, чем годом ранее, отметили в департаменте.

Новогодние товары в Москве создает и Лефортовский фарфоровый завод, который предлагает елочные украшения, статуэтки, посуду и многое другое. Ежегодный тираж превышает 10 тысяч экземпляров. В линейке - серии по мотивам советских мультфильмов "Жил-был пес", "Вовка в Тридевятом царстве", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон" и "Возвращение блудного попугая", а также подарочные наборы с героями русских сказок.