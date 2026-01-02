Чернышенко: более 1,1 млн человек приняли участие в движении "Профессионалы"

Вице-премьер РФ также сообщил, что в движение в 2025 году активно вовлеклись более 7 600 работодателей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Более 1,13 млн человек участвовали в мероприятиях чемпионатного движения "Профессионалы" в 2025 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что в движение активно вовлеклись более 7 600 различных работодателей.

"По итогам 2025 года в мероприятиях движения "Профессионалы" приняли участие более 1 миллиона 130 тысяч человек. Участниками финалов чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий стали в общей сложности более 54,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы", как отметил Чернышенко, развивается в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Его организатором выступает Министерство просвещения РФ при поддержке правительства, федеральным оператором является Институт развития профессионального образования. "За прошлый год число работодателей, активно вовлеченных в это движение, превысило 7,6 тыс.", - сообщил Чернышенко.

Чемпионат "Профессионалы" - наиболее масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. В 2025 году в перечень чемпионата вошла 281 компетенция из числа наиболее востребованных реальным сектором экономики.

Финалисты чемпионата "Профессионалы" соревновались в 64 компетенциях. Финал впервые проходил в трех городах: в Нижнем Новгороде по компетенциям блока "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии". Общее число участников превысило 39,5 тыс.

Чемпионат высоких технологий, как отметил в пресс-службе, являет собой "опытно-конструкторское бюро профессий будущего". Финал чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде в сентябре 2025 года, объединил более 15 тыс. участников. Соревновательная программа была организована по 15 инновационным компетенциям, посвященным национальной безопасности и технологиям двойного назначения.