Более 28 млн гостей посетили ВДНХ в Москве в 2025 году

В парке провели свыше 1,6 тыс. мероприятий

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Более 28 млн гостей посетили ВДНХ в Москве в 2025 году, там было проведено свыше 1,6 тыс. мероприятий. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"2025 год на ВДНХ - больше 28 млн посетителей и свыше 1 600 мероприятий. Главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и гостей нашего города. За последние годы мы проделали большую работу, чтобы ВДНХ из полузапущенного парка стала одним из самых интересных и популярных мест города, где каждый может найти занятие по душе", - написал мэр.

По его словам, в 2025 году на ВДНХ прошло больше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Для детей работали новые аттракционы в тематическом парке "Орион".

Кроме того, в парке прошло больше 75 спортивных мероприятий. А центром притяжения в зимнем сезоне традиционно стал каток ВДНХ.

"Среди главных событий ушедшего года: завершение реставрации исторических павильонов №35 "Главтабак", №8 "Юные натуралисты", №6 "Химия" и №67 "Карелия"; грандиозный автофестиваль "Про движение" в честь дня рождения выставки; "Московский выпускной", - добавил Собянин.

Он отметил, что развитие ВДНХ будет продолжаться. Специально для этого была принята Стратегия развития ВДНХ до 2030 года.