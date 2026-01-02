На Кубани прогнозируют повышение уровня рек на побережье

Также ожидается усиление ветра в горах до 29 м/с

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Синоптики в ближайшие два дня прогнозируют повышение уровня воды в реках на побережье Кубани выше неблагоприятных отметок, а также усиление ветра в горах до 29 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"С 3 по 4 января местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с, в горах 24-29 м/с. В связи с выпадением сильных осадков и таянием снега, на малых реках Черноморского побережья (г. о. Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.

В начале недели непогода затронула часть регионов юга России, в том числе Краснодарский край. В Сочи шторм бушевал на море несколько дней, высота волн местами составляла 5-7 м. Некоторые набережные покрылись песком и мелкой галькой. Из-за выпавшего снега в Центральном районе Сочи и горном кластере города-курорта было затруднено движение транспорта.