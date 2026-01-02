В Петербурге оборудуют 56 лыжных трасс и 161 каток

Как сообщила пресс-служба городской администрации, 2 и 3 января начинается заливка льда в разных районах города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Морозная снежная погода позволила приступить к обустройству общедоступных лыжных трасс и катков в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в городе планируется открыть 161 каток и 56 лыжных трасс.

"Из-за слишком теплого декабря создание условий для любителей лыж и коньков пришлось отложить. В первых числах января 2026 года началась подготовка бесплатных ледовых площадок в районах Петербурга, а также лыжных трасс в городских парках и лесопарках. Всего в первый месяц года на территории Северной столицы начнут работу 161 каток и 56 лыжных трасс", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Главная городская ледовая площадка на Елагином острове уже открыта для свободного посещения ежедневно с 9:00 до 11:00. Попасть на нее можно, оформив бесплатный билет в кассах ЦПКиО в день посещения или за символическую плату в 1 рубль на сайте парка. В центре Петербурга в рамках Рождественской ярмарки рядом с Манежной площадью работает бесплатный каток на Кленовой улице. Сеансы продолжительностью 40 минут начинаются ежедневно с 12:30, свободные билеты выдаются за 30 минут до начала каждого сеанса.

Как сообщила пресс-служба, 2 и 3 января начинается заливка льда в разных районах города. В Приморском районе уже готовы три катка на улицах Савушкина, Дибуновской и Белоостровской. Сразу четыре площадки для массового катания 4 января планирует открыть Фрунзенский район - на Дунайском проспекте, Белградской, Пражской и Бухарестской улицах.

Одну из первых лыжных трасс в удобной общедоступной локации город планирует открыть в Приморском парке Победы на следующей неделе. Трасса протяженностью 2,5 км будет работать ежедневно с 7:00 до 22:00. Исключение составят дни, когда в Приморском парке Победы будут проводиться официальные старты.