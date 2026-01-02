Фотограф Плотников вошел в историю как автор портретов известных современников

Среди его основных работ серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова и других

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Умерший в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни фотограф Валерий Плотников вошел в историю как автор снимков известных творческих людей своего времени - актеров, режиссеров, певцов, композиторов, писателей, художников. Об этом сообщил ТАСС журналист Владимир Шахиджанян.

"Я сразу вспомнил 1958 год, когда на киностудии "Ленфильм" я руководил небольшим детским объединением "Юнфильм". Занимался у нас и 14-летний Валерий Плотников. Он обладал невероятным обаянием, внимательностью, трогательностью, трудолюбием и художественным чутьем. От своих сверстников он отличался взрослостью и серьезным подходом к жизни. Он вошел в историю фотографии как автор потрясающих снимков актеров, режиссеров, певцов, композиторов, писателей, художников", - рассказал он.

Как пояснил руководитель Редакции фотоинформации агентства Сергей Шахиджанян, коллектив Фотохроники ТАСС был на последней выставке Плотникова в МАММ, где фотограф с удовольствием общался, оставлял автографы на своих книгах.

"Последнее время он жил в Москве, но ушел из жизни в своем родном Санкт-Петербурге, в больнице. Никогда не работал в штате. Всю жизнь был "свободным художником". <…> Он избрал для себя жанр портрета. Его обложки журнала "Советский экран" были всегда узнаваемы - у них был свой, утонченный стиль. Если будете в Питере и случайно увидите Памятник фотографу на Малой Садовой, то он стоит ровно напротив подъезда, где жил Валерий Плотников. У меня осталась несколько его прекрасных фотоальбомов. Светлая память", - рассказал Сергей Шахиджанян.

О Плотникове

Плотников родился в Барнауле, но жил и работал в городе на Неве. Он был известен под псевдонимом Валерий Петербургский. Был почетным членом Российской академии художеств.

По информации, размещенной на сайте Академии художеств, Плотников после окончания ВГИКа занимался профессиональной фотографией, специализируясь на портретной съемке. Среди его основных работ - серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и многих других.

Первая персональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино в 1976 году, затем показы его работ проходили в России и за рубежом. Среди них - "Фотограф Валерий Плотников… Портрет уходящей эпохи…" в 2003 году в Государственном музее А. С. Пушкина, авторская выставка "Четверть века без Высоцкого" в 2005 году в объединении "Фотоцентр" Союза журналистов в Москве, выставки, посвященные Высоцкому, в Праге и Омске, портретные выставки в Санкт-Петербурге.

Первый альбом фоторабот Плотникова "Чистосердечная фотография. Моментальная и навек" был издан в 1999 году, его продолжение - "Портрет уходящей эпохи" - в 2003 году, последняя часть трилогии - фотоальбом "Высоцкий. Таганка" был издан в 2004 году.