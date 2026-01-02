Посольство РФ в Иране из-за протестов призвало россиян соблюдать осторожность

Необходимо избегать протестных и иных скоплений, рассказали в диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Посольство России в Иране призывает российских граждан проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в исламской республике.

"Посольство призывает российских граждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Telegram-канале.

Отмечается, что посольство и все российские заграничные учреждения функционируют в штатном режиме.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. В среду группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.