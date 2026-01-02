Музей "Малые Корелы" под Архангельском встретил 7-миллионного посетителя

Ксении Сидоровой вручили памятный знак и бессрочный именной пропуск в музей-заповедник

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК , 2 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в России музей-заповедник под открытым небом "Малые Корелы" в Архангельской области встретил 7-миллионного посетителя. Это пятилетняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Сидорова, сообщает пресс-служба заповедника.

"Сегодня музей-заповедник "Малые Корелы" встречал 7-миллионного посетителя. Им стала пятилетняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Сидорова. Вместе с семьей она приехала в "Малые Корелы", чтобы, по ее словам, покататься с горок и слепить снеговика", - говорится в сообщении.

Посетительнице вручили памятный знак и бессрочный именной пропуск в музей-заповедник. Вместе с мамой и сестрой девочка покаталась на лошадях, чему была очень рада. По словам дедушки 7-миллионной гостьи, архангельского спасателя Олега Сидорова, "Малые Корелы" - знаковое место для их семьи. Еще прадед Ксении в студенческие годы работал в музее на восстановлении памятников деревянного зодчества, рассказали ТАСС в "Малых Корелах".

В 2025 году музей-заповедник "Малые Корелы" посетили более 226 тыс. человек из разных регионов России и разных стран. "Малые Корелы" - один из самых крупных музеев-заповедников под открытым небом в России, площадь охраняемой территории - около 140 га. Архитектурно-ландшафтная экспозиция объединяет 86 деревянных памятников - объектов культурного наследия России.