В петербургском Адмиралтействе для детей провели праздничные мероприятия

Их посетило более 1,2 тыс. детей участников СВО, военных моряков, нахимовцев и морских кадет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ряд новогодних мероприятий для детей военнослужащих и гражданского персонала Военно-морского флота провели в петербургском Адмиралтействе, сообщили в Минобороны России.

"Серия новогодних праздничных представлений для детей участников специальной военный операции, военнослужащих и гражданского персонала Военно-морского флота, кадет и нахимовцев младших курсов проведена в клубе Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что в ходе мероприятия юных зрителей и их родителей от имени главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева поздравил его заместитель по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов.

"Зал клуба Главного командования ВМФ, украшенный гирляндами и сверкающими звездами, мерцающие огоньки на елке мгновенно перенесли детей в магический сказочный мир, а костюмы персонажей поражали своей красотой! После спектакля ребята со своими родителями могли сделать фотографии на память с главными героями постановки, а также Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили им сладкие подарки", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что творческие выступления стали для детей не просто культурным событием, а настоящим праздником, который подарил им яркие впечатления и незабываемые эмоции.

"В праздничную новогоднюю неделю было дано несколько представлений. В общей сложности их посмотрели более 1,2 тыс. детей участников специальной военной операции и военных моряков, нахимовцев и морских кадет, - отметили в Минобороны. - По поручению главнокомандующего Военно-морским флотом новогодние представления и "Елки желаний" были проведены на всех флотах и Каспийской флотилии, что позволило охватить огромную аудиторию маленьких зрителей и подарить им предновогоднее настроение".