Очереди на подходах к Крымскому мосту устранили

С обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 21:00 мск устранены. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 14:00 мск более 600 автомобилей скопилось в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.