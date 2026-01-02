В Чечне опровергли сообщения о болезни и госпитализации Рамзана Кадырова

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев выложил видео с главой региона, чтобы развеять слухи

ГРОЗНЫЙ, 2 января. /ТАСС/. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев выложил видео с главой региона Рамзаном Кадыровым в ответ на распространившиеся слухи о госпитализации Кадырова.

"29.12.2025 - провел совещание по подведению итогов 2025 года, 31.12.2025 - поздравил жителей с Новым годом и записал видео с соратниками после поздравления, 01.01.2026 - отправил новую технику в зону СВО, 01.01.2026 - прогулялся по Грозному. Днем, 02.01.2026 - совершил пятничную молитву. Вечером, 02.01.2026 - записал данное саркастичное видео в ваш адрес", - написал Дудаев в описании видео

По словам Дудаева, практически каждый день глава Чеченской Республики делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.

"Тем не менее сатанисты вбросили очередные фейки касательно состояния здоровья главы ЧР", - отметил Дудаев.