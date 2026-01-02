Бастрыкин поручил завести дело после нападений приезжих на жителей Новосибирска

В соцсетях появилась информация о том, что они провоцируют конфликты с прохожими и пытаются похитить их имущество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту сообщений о нападениях приезжих на жителей Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о хулиганских действиях в Новосибирской области. В соцсетях сообщается, что в Новосибирске приезжие, провоцируя конфликт с прохожими, пытаются похитить их имущество. В публикации отмечается, что группа мужчин уже длительное время занимается противоправными действиями", - сказали в СК.

Региональный главк СК начал доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 30, ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Бастрыкин поручил начальнику управления возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах и по доводам публикации.