В Новгородской области восстанавливают энергоснабжение, нарушенное непогодой

Массовые отключения произошли из-за обильных снегопадов

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Силы всех оперативных служб мобилизованы в Новгородской области в связи с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов из-за непогоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

Массовые отключения электроэнергии произошли в Новгородской области из-за обильных снегопадов. Прокуратура региона организовала проверку, так как почти 1,4 тыс. человек в 120 населенных пунктах оставались без света более суток. Отключения были зафиксированы на территориях Валдайского, Крестецкого, Парфинского, Демянского, Маревского и Маловишерского округов.

"Силы всех оперативных служб в регионе мобилизованы в связи с отключением электроэнергии: работа ведется в особом режиме. Сегодня в округах работали 65 бригад, 81 единица техники. На 21:00 мск к электричеству удалось подключить 180 населенных пунктов, где проживают порядка 4 тыс. человек. Всего в регион привлечено 39 бригад энергетиков из других регионов", - говорится в публикации.

Ранее в главном управлении МЧС Новгородской области сообщили, что в регионе организована доставка генераторов, топлива и воды. Приведены в готовность четыре пункта временного размещения вместимостью 477 человек. Кроме того, открыта линия по вопросам первоочередного жизнеобеспечения.