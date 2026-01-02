Курорт "Архыз" в дни новогоднего фестиваля посетили 23 тыс. человек

В их числе много семей с детьми, сообщили в пресс-службе курорта

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 2 января. /ТАСС/. Всесезонный горный курорт "Архыз" (Карачаево-Черкесия) в дни проведения фестиваля электронной музыки "Новогоднее сияние" с 31 декабря по 2 января посетили около 23,7 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"За три дня новогоднего музыкального фестиваля курорт "Архыз" посетили около 23,7 тыс. туристов, в том числе много семей с детьми", - отметили в пресс-службе.

В дни фестиваля, помимо выступления известных российских диджеев, для гостей курорта были организованы тематические представления для детей, уличное карнавальное шествие, большая семейная интерактивная программа, музыкально-театрализованное представление, флешмобы и различные шоу.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км.