В Румынии 11 тыс. человек остались без питьевой воды из-за загрязнения источника

Туда попало дизельное топливо из бака поврежденного при ДТП грузовика

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 2 января. /ТАСС/. Снабжение питьевой водой прекращено в четырех населенных пунктах румынского уезда Брашов, где проживают 11 тыс. человек, после загрязнения источника дизельным топливом. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД.

В конце декабря в результате ДТП возле коммуны Арпашу-Маре из бака поврежденного грузовика дизельное топливо попало в источник, из которого снабжались водой четыре населенные пункта.

Департамент информировал, что приняты меры по снабжению жителей питьевой водой из резерва уездной компании по водоснабжению. В пострадавшие город Виктория и населенные пункты Уча, Виштя и Дрэгуш было доставлено 4 тыс. литров питьевой воды, в первую очередь в дом престарелых, больницу и мэрию.