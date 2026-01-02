На Чукотке увеличилось финансирование питания детей в школах

Власти региона отметили, что значительную часть в меню школьников занимает оленина

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Власти Чукотки в 2025 году направили порядка 375 млн рублей на обеспечение школьников бесплатными горячими обедами, что на 15 млн больше, чем в 2024 году. Питание в социальных учреждениях округа адаптировано под климатические условия Крайнего Севера, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Более 11 тыс. школьников на Чукотке обеспечены бесплатными горячими обедами. И Чукотка - один из немногих регионов страны, кто полностью берет на себя финансовое обеспечение питания в образовательных учреждениях. На эти цели в 2025 году направлено около 375 млн рублей, что почти на 15 млн больше, чем в 2024-м. В селах дети получают двухразовое питание, что особенно важно для здоровья школьников в условиях Крайнего Севера", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что значительную часть в меню школьников занимает оленина, животные выращиваются на территории округа. Общее поголовье домашних северных оленей на Чукотке составляет порядка 119 тысяч.