В ГД рассказали о зарплатах трактористов и комбайнеров до 300 тыс. рублей

Как сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, работа с современной сельхозтехникой привлекает молодежь

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зарплаты трактористов-машинистов в России в сезон полевых работ достигают 300 тыс. рублей в месяц, и работа с современной сельхозтехникой привлекает молодежь. Об этом в интервью ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, <…> до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата", - сказала парламентарий.

По ее словам, современная сельхозтехника сильно отличается от привычного образа. "У нас [есть] и техника с дистанционным управлением, тоже комбайны, - сказала Оглоблина. - Молодежи такие технологии очень интересны". "И мы сейчас и для ветеранов СВО тоже отдельно открыли проект "Земля добра", где информируем [о таких вакансиях на селе] и переобучаем", - отметила депутат.