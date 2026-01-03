МВД: мошенники выманивают личные данные россиян под предлогом замены счетчиков

Злоумышленники представляются работниками водоканала и просят данные СНИЛС, говорится в материалах ведомства

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мошенники в двухэтапных схемах обмана стали выманивать у россиян персональные данные от лица работников водоканала под предлогом замены счетчиков воды. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мошенники звонят человеку, представляются работником водоканала и просят данные СНИЛС для проведения замены счетчиков. Затем уже якобы представители правоохранительных органов сообщают о том, что со счетами потенциальной жертвы совершаются подозрительные операции, а она сама подозревается в незаконной деятельности. Для того, чтобы снять с себя подозрения, ей предлагают отдать деньги на проверку.

Аферисты, чтобы придать убедительности своим действиям, идут на уловки, разрешая человеку оставить часть денег на расходы. Введенная в заблуждение, напуганная жертва следует указаниям мошенников и передает деньги "на проверку", тем самым лишаясь их.