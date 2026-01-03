В Минздраве описали демографический портрет онкопациента

Средний возраст пациента составляет 65 лет, чаще раком болеют женщины, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Структура онкозаболеваемости в РФ за последние 10 лет остается стабильной, средний возраст пациента составляет 65 лет, чаще раком болеют женщины - 53,9%. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Если смотреть на долгосрочную динамику, заметно, что демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. За последние десять лет средний возраст наших пациентов вырос совсем незначительно, примерно на год - с 64 до 65 лет, что находится в общем "демографическом тренде" - продолжительность жизни растет, пожилых людей становится больше", - сказал он.

Каприн добавил, что гендерное распределение остается практически таким же: 10 лет назад женщины составляли 54,2% от всех выявленных случаев, мужчины - 45,8%. На текущий же момент соотношение изменилось в пределах погрешности: 53,9% и 46,1%. "Это говорит о том, что структура онкозаболеваемости в целом стабильна, а крупные изменения обусловлены не сменой портрета пациента, а улучшением выявляемости и общим старением населения", - подчеркнул он.

Полная версия интервью будет опубликована 6 января в 12:00.