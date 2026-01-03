МВД: россияне стали реже получать гражданство или ВНЖ в других странах

За 11 месяцев 2025 года поступило более 97 тыс. таких уведомлений, сообщило ведомство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 97 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах за 11 месяцев 2025 года, что на 12 тыс. меньше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Гражданами Российской Федерации за 11 месяцев 2025 года подано более 97 тыс. уведомлений о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что за 11 месяцев 2024 года им поступило 109 тыс. таких уведомлений. "Преимущественно граждане РФ в рассматриваемом периоде уведомляли о приобретении гражданства (подданства) и получении вида на жительство в Германии, Израиле, Испании, Армении и США", - добавили в ведомстве.

Гражданин, который получил паспорт или вид на жительство в иностранном государстве, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. Если россиянин проигнорирует данное требование, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.