В Приморье в "ЛизаАлерт" поступило 109 заявок о пропаже людей за 2025 год

Из них 82 человека найдены

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. В добровольческий отряд "ЛизаАлерт" Приморского края поступило 109 заявок с начала 2025 года, из них 82 человека найдены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отряда.

"За 2025 год в отряд "ЛизаАлерт" Приморского края поступило 109 заявок, из них найдены 82 человека. Несмотря на то, что пока мы работаем в основном в режиме автономных задач, это в среднем одна заявка в три дня", - сказали там.

В отряде указали, что лед и холод уносят множество жизней, в первую очередь детских. Специалисты отметили, что взрослые люди и рыбаки садятся за руль и выезжают на лед, когда ледостав не закончился и действует запрет. "Сейчас мы должны предупредить каждого родителя, каждого взрослого об опасностях, которые приходят с зимним сезоном. Детей на хрупкий лед гонит любопытство, желание произвести впечатление, подражание другим. Они не осознают последствий. Но и возраст зачастую не помеха легкомыслию", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в сезон хрупкого льда в отряд по всей стране поступают такие заявки, когда шансы на спасение минимальны. "Нам и нашим соратникам очень бы хотелось, чтобы таких заявок не было. <...> Ледяная вода мгновенно вызывает переохлаждение и судороги, а течением вас может затянуть под лед. Одежда быстро промокает, становясь тяжелее в несколько раз", - пояснили специалисты.

Отряд призывает не забывать о самом простом правиле - не выходить на лед. "Каждому ребенку также необходимо объяснить, что при опасной ситуации дети не могут помочь взрослым, так как могут легко угодить в ледяную ловушку вместе с ними", - заключили в "ЛизаАлерт".