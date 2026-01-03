В Сайсарском округе Якутска восстановили водоснабжение после аварии

Ремонтные работы на газопроводе продолжаются

ЯКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Подача воды в Сайсарском округе Якутска восстановлена после аварии на сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.

Днем 2 января на перекрестке Чайковского - Каландаришвили в Якутске начались земляные работы по поиску поврежденного газопровода, во время которых произошло нарушение целостности водолинии. Было ограничено холодное водоснабжение.

"Ремонтные работы на магистральном водоводе завершены, течь устранена. Водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в городской администрации, в ночь на субботу было произведено временное отключение газоснабжения для проведения неотложных ремонтных работ в месте утечки газа. Под отключение попали 2 многоквартирных дома, 5 административных зданий и более 10 домов.

Ремонтные работы на газопроводе продолжаются. Всего к работам привлечены 35 человек, 14 единиц техники.