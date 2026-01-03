В Москве прогнозируют снег и до 3 градусов мороза

В ночь на 4 декабря температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 3 до плюс 2 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 6 градусов, ожидается небольшой кратковременный снег.

Ветер южный, 3 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 2 днем до минус 4 градусов ночью.