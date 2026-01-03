Парк-музей освоения Севера появится на острове Молокова в Красноярске

Он станет новым центром для отдыха жителей города и туристов

КРАСНОЯРСК, 3 января. /ТАСС/. Парк-музей освоения Севера (Арктики) появится на острове Молокова в Красноярске в 2026 году и станет новым центром для отдыха жителей города и туристов. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по туризму Красноярского края.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по созданию в Красноярске на острове Молокова парка-музея освоения Арктики.

"Парк-музей освоения Севера (Арктики) планируется открыть на острове Молокова в 2026 году. Будет сделана парковая территория: созданы вело пешеходные дорожки, музейная тропа освоения Севера, спортивные площадки. Также планируется благоустроить пляжную зону, смотровые площадки вдоль береговой линии, зоны отдыха и многое другое. <…> Этот проект имеет высокий потенциал стать значимой туристической достопримечательностью Красноярска, популярным местом отдыха и спорта для горожан и туристов. <…> Сегодня Север - востребованное направление в туризме, кроме того у парка-музея очень удобная локация: остров Молокова находится в черте города, доступен для туристов и горожан", - сообщили в агентстве.

В агентстве уточнили, что экспозиция парка-музея будет включать историю освоения Севера жителями России, роль красноярцев в экспедициях и полярных исследованиях. "Также в экспозиции предполагается уделить внимание истории воздушной трассы АлСиб (Аляска - Сибирь). Будут тут и биографии известных полярников и летчиков, в том числе Василия Молокова, чье имя носит остров", - пояснили в пресс-службе.

Алсиб (Аляска - Сибирь) - советский участок воздушной трассы, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Номе на Аляске. Участок советской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность маршрута превышала 6,5 тыс. км. Проектировал трассу известный полярный летчик Василий Молоков.