Rutube назвал самые просматриваемые видео на Новый год

Больше всего просмотров набрал фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Аналитический центр видеоплатформы Rutube изучил статистику просмотров пользователей за 31 декабря и 1 января. Наибольшее число просмотров набрала комедия "Ирония судьбы, или С легким паром", а также трансляция "Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина", сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.

Читайте также Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда

"Аналитический центр Rutube проанализировал предпочтения пользователей по контенту на площадке в период с 31 декабря по 1 января. По данным аналитиков, самым популярным фильмом в это время стала комедия режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", - говорится в сообщении.

Среди самых популярных трансляций аналитики Rutube назвали "Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина", а также "Симфоническое шоу саундтреков "Новый год в Хогвартсе" | Imperial Orchestra и онлайн "Прямая трансляция 2025, уходи! | Новогодний эфир репортеров".

Среди мультфильмов по просмотрам с 31 декабря по 1 января лидирует видео "Технолайк, 1-я серия - Добро пожаловать в Технолайк - новый мультик про метавселенную". На втором месте мультфильм "Синий трактор По полям | Учим цвета и как говорят животные | Песенки для малышей".

Также юные зрители Rutube активно смотрели видео "Маша и Медведь, Баоцзы и Красная Шапочка, 160-я серия".