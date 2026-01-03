В ЛНР появится около 10 новых торговых комплексов и магазинов

Открытие запланировано на первый квартал 2026 года

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Порядка 10 новых торговых комплексов и магазинов, в том числе на освобожденных территориях, откроют в Луганской Народной Республике до конца первого квартала 2026 года, ведется работа по подбору помещений. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минпромторге.

5 февраля 2025 года власти региона организовали работу автолавок по доставке продуктов питания и первоочередных товаров в более 200 населенных пунктов, находящихся в труднодоступной местности и на прифронтовых территориях. "До конца первого квартала 2026 года запланировано открытие порядка 10 комплексов и магазинов, в том числе и на освобожденных территориях, проводится работа по подбору помещений", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра промышленности и торговли ЛНР Валентиной Токовой.

Отмечается, что в 2025 году в республике состоялось открытие магазина федеральной торговой сети "Доброцен", открыто четыре супермаркета торговой сети "Семья", продуктовый магазин дискаунтера "Главторг".

В Луганской Народной Республике осуществляют деятельность 13 региональных розничных торговых сетей, функционируют порядка 120 супермаркетов. В рамках оказания содействия федеральным торговым сетям Минпромторгом ЛНР на постоянной основе проводится работа по подбору свободных торговых помещений.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты Рубежное, Лисичанск, Северодонецк были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.