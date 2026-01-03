Стали известны города России с самыми доступными катками

Ими стали Челябинск, Пермь и Казань

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Самые доступные платные катки в городах-миллионниках России оказались в Челябинске, Перми и Казани. Покататься там на своих коньках можно менее чем за 200 рублей, с прокатом - менее чем за 400 рублей, сообщили ТАСС в геосервисе "2ГИС".

Среди 16 проанализированных городов, в Челябинске наиболее выгодно сочетаются катание на своих коньках и опция их проката - 110 и 310 рублей соответственно. В Перми это 190 и 385 рублей, в Казани - 150 и 390 рублей в среднем. Выделяется и Красноярск - он находится на пятом месте - 150 рублей за катание на своих коньках, но прокат там уже стоит примерно 450 рублей. На четвертое место "2ГИС" поставил Новосибирск - 200 и 400 рублей в зависимости от необходимости аренды коньков.

Город с самыми дорогими катками в целом - это Москва (1 тыс. рублей - прокат, 500 рублей - без), после столицы выделяется Санкт-Петербург - 525 и 800 рублей в зависимости от проката, а также Нижний Новгород, хотя покататься на своих коньках там можно гораздо дешевле - за 325 рублей. Прокат коньков на платных катках в этом городе обойдется в 800 рублей.

Исключительно по дороговизне катания для владельцев собственных коньков среди всех городов побеждает Краснодар - это 650 рублей. В то же время в "2ГИС" рассчитали, что для арендующих коньки там та же стоимость.