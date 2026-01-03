Почти 14 тыс. жителей ЛНР оформили самозанятость в 2025 году

Это на 3,2 тыс. больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Почти 14 тыс. жителей Луганской Народной Республики в 2025 году оформили самозанятость, что на 3,2 тыс. больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в отделении Социального фонда России по региону.

"В 2025 году поставлено на учет физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - 13,6 тыс. чел., что на 3,2 тыс. человек больше, чем в 2024 году. Из них добровольно уплачивали страховые взносы на будущую пенсию в текущем году 664 человека, что на 216 человек больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.

Регистрировать самозанятость жители ЛНР начали в 2023 году. В июле 2025 года в организации сообщили ТАСС, что за два года в регионе свыше 24 тыс. жителей республики оформили самозанятость.