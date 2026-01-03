Число оказавшихся на грани исчезновения видов животных Крыма увеличилось до 58

К концу 2025 года в регионе впервые за 10 лет обновили Красную книгу Республики Крым в двух томах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Число видов животных в Красной книге Республики Крым, оказавшихся на грани исчезновения, увеличилось с 51 до 58, сообщили ТАСС в минэкологии региона.

К концу 2025 года в регионе впервые за 10 лет обновили Красную книгу Республики Крым в двух томах: "Животные", "Растения и грибы". Предыдущее издание было выпущено в 2015 году. За это время был описан ряд новых для науки видов объектов животного мира, часть из них были оценены как уязвимые и требующие особой охраны, были включены крымские виды, численность которых за прошедший период резко сократилась, и узкоареальные эндемики - всего 43 вида.

"Повсеместно уже встречаются инвазивные виды - сосновый семенной и мраморный клопы и еще десятки новых для полуострова видов. Не всегда однозначно понятно, какое место они занимают в экосистеме, но часто это заканчивается вытеснением аборигенных видов. Все указанные события не могли не отразиться на состоянии популяций крымских охраняемых видов животных. Эти изменения также были отражены при подготовке нового издания Красной книги Республики Крым. В результате этой работы список видов, оказавшихся на грани исчезновения, увеличился на 7 названий и их число составило 58", - сообщили в министерстве.

Есть виды, исключенные из Красной книги региона, среди них есть те, угрозы существования которым за 10 лет свелись к минимуму, они увеличили свою численность, в частности, благодаря освоению новых экологических ниш - в том числе, в составе антропогенно измененных ландшафтов - таких видов 14. Среди исключенных также есть виды, современное нахождение которых на территории Республики Крым не нашло подтверждения, биология на полуострове не изучена, места находок неизвестны, что делает невозможным разработку мер их охраны.

Всего в новое издание Красной книги Республики Крым внесено 400 видов, подвидов и форм животных - 6 кольчатых червей, 1 мшанка, 12 моллюсков, 243 членистоногих и 138 хордовых. Число видов, чья численность сократилась, увеличилось на 20 и составило 128. "Ускоренной трансформации биоценозов способствуют климатические изменения последних десятилетий. Осень - теплая, протяженная и сухая, зимы становятся теплее, осадки в виде снега в горах практически не аккумулируются, весна короткая, лето жаркое с минимальными осадками. В свою очередь разбалансировка природных экосистем способствует образованию новых, не свойственных Крымскому полуострову экологических ниш, которые активно занимают виды-вселенцы", - добавили в минэкологии республики.