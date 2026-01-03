В Саратовской области число IТ-специалистов превысило 5 тыс.

Ситуация в отрасли постепенно улучшается благодаря в том числе региональным мерам поддержки

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 3 января. /ТАСС/. Число работников, задействованных в IТ-секторе в Саратовской области, превысило 5 тыс. человек, после временного оттока наблюдается положительная динамика. Дефицит специалистов отсутствует, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"Саратовская область характеризуется высоким потенциалом в развитии информационных технологий благодаря многоуровневой системе подготовки кадров для цифровой экономики, проблема с дефицитом специалистов в отрасли отсутствует. В 2022-2023 годах наблюдался отток IТ-специалистов из региона в связи с повсеместными процессами по территориальному переносу офисов и переводом сотрудников на удаленный формат работы. В настоящее время численность работников, задействованных в IТ-сфере, составляет 5,4 тыс. человек, наблюдается положительная динамика по увеличению количества специалистов", - сказал Старков.

Он пояснил, что ситуация в отрасли постепенно улучшается благодаря в том числе региональным мерам поддержки. Например, для разработчиков компьютерного программного обеспечения предусмотрели возможность применения патентной системы налогообложения, а для IТ-компаний, реализующих инвестпроекты, - инвестиционного налогового вычета.

IТ-сфера в регионе является одним из лидеров по уровню заработной платы, отметил министр. "Среднемесячная заработная плата по отрасли в регионе составляет 99,9 тыс. рублей, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, и на 54% больше, чем средний размер заработной платы по иным видам деятельности", - добавил он.