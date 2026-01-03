Эксперт Волков назвал причину роста недоверия к туристическим онлайн-сервисам РФ

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства отметил, что доверие подрывается из-за действий мошенников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль все больше цифровизируется, но при этом доверие потребителей к онлайн-сервисам в целом, в том числе туристическим, подрывается из-за действий мошенников, сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Увеличивается объем приобретения туристических пакетов, туристического продукта через цифровые приложения, различные платформы - и этот тренд нарастает. При этом остается востребованным обращение [офлайн] к туроператору или турагенту - с учетом безопасности в плане оплаты онлайн в целом. Наверное, это определенная потеря доверия в целом к различным ссылкам, цифровым платформам, решениям, которые сегодня есть, с учетом многократных потерь денег, мошенничества и так далее", - сказал Волков.

Он отметил, что при этом цифровизация является важным трендом в туристической индустрии. В частности, предположил эксперт, вскоре могут появиться форматы, связанные с платформой Мах - например, через прикрепление "Госуслуг" может быть без паспорта решен вопрос с заселением в гостиницы.