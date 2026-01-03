Эксперт Иванов рассказал, когда нужно прибегать к заморозке яйцеклеток

Главный неонатолог Минздрава отметил, что криоконсервацию яйцеклеток нужно использовать только при наличии тяжелых заболеваний

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Женщинам, которые в будущем планируют стать мамами, нужно использовать криоконсервацию яйцеклеток только при наличии у них тяжелых заболеваний. Такое мнение высказал в интервью ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

"При обычной жизни, при отсутствии тяжелых, прежде всего онкологических заболеваний, когда речь может идти о химиотерапии, которая может негативно повлиять на репродуктивный потенциал, замораживать яйцеклетки не нужно", - сказал он.

Ректор подчеркнул, что дети, рожденные с помощью ЭКО, ничем не отличаются от своих сверстников, которые были зачаты естественным путем. Однако общая статистика показывает, что иногда эти дети рождаются с более малым весом.