Эксперт Иванов: врачи отмечают появление "взрослых" болезней у детей

Главный неонатолог Минздрава РФ заявил, что у детей стали встречаться хронические панкреатиты, что невозможно было представить 10-20 лет назад

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Появление болезней, которые раньше считались исключительно взрослыми, отмечают врачи у детей. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

"Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели", - сказал он.

Ректор отметил, что у детей стали встречаться хронические панкреатиты, что невозможно было представить 10-20 лет назад.