Эксперт Иванов назвал лишний вес ключевой проблемой в зачатии и вынашивании ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Лишний вес является одной из основных проблем в зачатии и вынашивании ребенка у женщин после 30 лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

"Большинство людей сегодня имеют небольшие физические нагрузки - сидячая работа, передвижения в транспорте - все это часто приводит к тому, что появляются проблемы с лишним весом, а это ведь не только эстетические проблемы, лишний вес может накапливаться в сосудах, приводить к особенностям сердечно-сосудистой системы или гормональным особенностям. Это может мешать наступлению беременности, а с другой стороны во время беременности это огромная нагрузка на организм", - сказал он.

Ректор отметил, что врачи рекомендуют рожать первого ребенка до 25 лет, потому что в дальнейшем старение организма проявляется в виде накопления определенных заболеваний и предрасположенностей к ним.

"Если мы говорим о подготовке к беременности, если время такое наступило, и пара стала об этом задумываться, то нужно, конечно, проверить здоровье на экстрагенитальные заболевания - общее состояние организма - уровень сахара, уровень гормонов, сердечно-сосудистую систему, потому что это поможет с одной стороны забеременеть, а с другой стороны благополучно выносить беременность", - добавил он.