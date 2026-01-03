В Ингушетии в 2026 году отремонтируют более 10 дорожных объектов

В числе приоритетных проектов, в частности, реконструкция подъездной автомобильной дороги к аэропорту Магас от трассы "Кавказ", сообщил министр автомобильных дорог и транспорта региона Батыр Хаматханов

МАГАС, 3 января. /ТАСС/. Более 10 дорог и мостов будут отремонтированы в Ингушетии в течение 2026 года в рамках различных проектов и программ. Об этом ТАСС сообщил министр автомобильных дорог и транспорта региона Батыр Хаматханов.

"В 2026 году в регионе планируется масштабный комплекс дорожных работ, направленных на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности движения. В числе приоритетных проектов - реконструкция подъездной автомобильной дороги к аэропорту Магас от трассы "Кавказ" протяженностью 3,6 км, а также поэтапная реконструкция дороги Малгобек - Вознесеновское и капитальный ремонт ключевых межмуниципальных маршрутов", - сказал Хаматханов.

По его словам, также значительные объемы работ предусмотрены на направлениях Трасса "Кавказ" - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт, ГОК - Гайрбек-Юрт - Сагопши, Долаково - Гайрбек-Юрт, Сурхахи - Алхасты.

"Часть объектов реализуется как переходящие с 2025 года, что позволит обеспечить их планомерное и качественное завершение. Отдельное внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов, включая дороги Экажево - Гази-Юрт, Карабулак - Яндаре, Сунжа - Горагорск - Малгобек, а также подъезд к Малгобеку по улице Нурадилова. Кроме того, в 2026 году запланирована реконструкция моста в сельском поселении Галашки. Все эти меры направлены на создание современной и надежной дорожной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей и экономики региона", - добавил руководитель ведомства.