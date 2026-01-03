Слоны из Московского зоопарка продолжат гулять на улице при слабом минусе

Их не выпускают, когда температура опускается ниже минус 5 градусов, сообщил начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин

Редакция сайта ТАСС

© Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Слоны, живущие в Московском зоопарке, смогут продолжать уличные прогулки в зимний сезон при температуре не ниже минус пяти градусов. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин.

"Слоны у нас гуляют практически круглогодично, мы не выпускаем их, когда температура опускается ниже минус 5 градусов. В ноль, плюс один, минус два выпускаем гулять, но ненадолго", - сказал Брагин.

Он отметил, что для обогащения среды киперы раскладывают корм для слонов в разные места вольера, высоко подвешивают сено, чтобы животные потрудились, доставая его. Иногда угощения закапывают в снег или делают снеговиков, которые становятся предметом для изучения и последующего разрушения. Кроме того, с животными проводятся ветеринарные тренинги. Так, слоны умеют делать смыв из хобота и подавать киперам ногу.

"Они обучены давать ноги, держать эти ноги для обработки, они обучены давать смыв из хобота, чтобы мы могли взять на мазок, только это с помощью ведра. Они обучены давать кровь из уха, они крутятся по команде, ложатся по команде, чтобы мы понимали, например, в каком состоянии суставы. Это очень удобно: когда ты раз в день слона кладешь по команде и он встает на глазах, то сразу понятно, что какая-то нога потянута", - пояснил Брагин.