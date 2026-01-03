Энергетики Запорожской области закупили 24 единицы спецтехники в 2025 году

Это помогает более оперативно реагировать на аварии

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января, /ТАСС/. Энергетики Запорожской области в рамках программы социально-экономического развития воссоединенных субъектов Российской Федерации в 2025 году и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Запорожской области на 2024-2033 годы закупили 24 единицы специализированной техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"В 2025 в рамках программы мы закупили 24 единицы специализированной техники, которые были направлены в Юго-Западную электросетевую компанию. Среди закупленной техники автоподъемники, тягачи и многое другое", - отметили в пресс-службе минэнерго Запорожской области.

Закупленный транспорт помогает энергетикам более оперативно реагировать на аварии.