Эксперт Негребецкий предупредил о риске инфаркта при употреблении обезболивающего

Доктор химических наук отметил, что важно соблюдать рекомендуемые суточные дозы препарата

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), в том числе ибупрофен, может увеличить риск сердечного приступа и инфаркта, поэтому перед его приемом следует внимательно прочитать инструкцию и ознакомиться с противопоказаниями. Об этом ТАСС сообщил доктор химических наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадим Негребецкий.

"Есть пациенты, которым вовсе не стоит применять нестероидные противовоспалительные препараты или, по крайней мере, делать это при строгом врачебном контроле. В первую очередь больным с бронхиальной астмой, непереносимостью НПВС, кровотечением или перфорацией язвы ЖКТ, любыми заболеваниями ЖКТ. Прием НПВС, в том числе ибупрофена, может увеличить риск сердечного приступа, инфаркта. Хронические заболевания почек тоже повод внимательнее отнестись к приему препарата. При беременности ибупрофен можно пить только при рекомендации врача. А вообще нужно внимательно читать инструкцию препарата, четко соблюдать все рекомендации лечащего врача", - сказал Негребецкий.

Кроме того, врач отметил, что есть таблетки, с которыми ибупрофен не совместим. "Метотрексат в качестве цитостатика, иммуносупрессора в том числе для онкологических пациентов, может оказывать токсическое воздействие на костный мозг. Антиагреганты - препятствуют склеиванию тромбоцитов в кровяной сгусток. В первом ряду аптеки - кардиомагнил, аспирин - кардио и другие. В комбинации с ибупрофеном серьезно повышают риск кровотечений. Ингибиторы протонной помпы: омез, омепразол, применяют чаще всего в комбинации с НПВС, при длительном приеме или нарушении рекомендуемой дозировки повышают риск перелома костей, деменции, пневмонии", - рассказала она.

По словам эксперта, важно соблюдать рекомендуемые суточные дозы препарата. "Для взрослых пациентов - 3-4 раза в сутки, таблетка 200 мг, перерыв между приемом не менее 4-6 часов. Для детей в зависимости от возраста от 150 мг до 450 мг в день. Важно понимать, что препарат рекомендован только для краткосрочного приема. Уменьшить побочное действие можно применяя препарат либо вовремя, либо сразу после еды. Кроме перорального приема возможны ректальный и накожный путь введения. Последний в форме крема или мази может уменьшить риск побочных эффектов".