В 2025 году российские приставы разыскивали более 200 тыс. должников

Значительная часть скрывающихся - алиментщики, сообщили в ФССП России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 2025 году вели розыск более 200 тыс. должников, скрывавшихся от уплаты долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства.

"За 11 месяцев 2025 года в розыске находилось 204,2 тыс. должников (за 11 месяцев 2024 года - 210,3 тыс.)", - сообщили в ФССП.

Найти удалось более 80 тыс. избегавших приставов должников. "По состоянию на 1 декабря 2025 года в розыске находилось 120,9 тыс. должников", - отметили в службе приставов.

Значительная часть скрывающихся должников - алиментщики. Так, из 70 тыс. должников, чье местонахождение было установлено в рамках исполнительного розыска в 2024 году, 44,8 тыс. составили должники по исполнительным документам о взыскании алиментов, в 2023 году алиментщики составили почти 40 тыс. из почти 66 тыс. разысканных должников, в 2022 году - 41,4 тыс. среди 67,3 тыс. найденных должников, скрывавшихся от приставов. Помимо розыска самих должников, приставы могут объявлять в исполнительный розыск также их имущество, включая банковские счета и зарегистрированные транспортные средства.