В Москве продолжится потепление

Температура воздуха в столице колеблется от минус 2 до минус 4 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Потепление в столице продолжится с сохранением облачности после незначительного снега, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, кружащего над акваторией Балтийского моря. В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, продолжится рост температур", - написал Леус.

Температура воздуха в столице колеблется от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до минус 6. Эти показатели выше климатической нормы.