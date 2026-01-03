Казанский Кремль посетили порядка 4,4 млн человек в 2025 году

На 2026 год в музее-заповеднике запланировали реставрационные и выставочные проекты

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Порядка 4,4 млн человек посетили Казанский Кремль в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Казанский Кремль".

"По предварительным данным, по состоянию на 26 декабря 2025 года Казанский Кремль посетили около 4,4 миллиона человек. Для сравнения, за весь 2024 год турпоток составил порядка 4,5 миллиона посетителей. Существенных колебаний показателей мы не фиксируем. <...> Итоговые цифры будут подведены позже", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что на 2026 год у Казанского Кремля сформировано несколько реставрационных и выставочных проектов. "Уже сейчас можем сообщить о запланированном локальном ремонте в Музее естественной истории Татарстана, а также о реэкспозиции залов "Черное золото планеты" и "Кладовая недр". В выставочной программе в центре "Эрмитаж Казань" планируется открытие выставки "Николай II: семья и престол" из собрания Государственного Эрмитажа", - сообщили в пресс-службе.

В целом, добавили в пресс-службе, в Казанском Кремле рассчитывают сохранить стабильный интерес со стороны туристов и ожидают турпоток на уровне текущих лет.