Свердловская область возглавила рейтинг везучих регионов по итогам "Новогоднего миллиарда"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Свердловская область стала самым везучим регионом по итогам новогоднего тиража "Русского лото", в котором были разыграны рекордные 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Столото".

"И вновь благодаря "Новогоднему миллиарду" в России появились новые лотерейные миллионеры, которым в первый день нового года удалось поймать свою удачу", - отметила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

В топ-3 победителей вошли Свердловская область (почти 449 млн рублей), Новосибирская область (более 404 млн) и Тюменская область (почти 391 млн). Далее расположились Московская область (около 362 млн), Москва (более 260 млн), Краснодарский край (более 168 млн), Липецкая область (более 120 млн), Санкт-Петербург (более 100 млн), Республика Башкортостан (почти 90 млн) и Ленинградская область (более 85 млн рублей).

Срок обращения за выигрышами в точки продаж составляет 180 дней с даты проведения тиража. Если участник не смог обратиться за этот период, у него есть еще три года для обращения в лотерейный центр "Столото". По истечении 3,5 года все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ.

Согласно статистике "Столото", большинство победителей "Новогоднего миллиарда" обращается за оформлением выигрыша в течение первого месяца после розыгрыша. В среднем 64-73% лотерейных миллионеров оформляют выигрыши в январе.