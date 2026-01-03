Уровень трудоустройства выпускников госакадемии КЧР превысил 76% в 2025 году

Увеличение за год составило 1,4%

ЧЕРКЕССК, 3 января. /ТАСС/. Показатель трудоустройства выпускников Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в Карачаево-Черкесии достиг 76,4% в 2025 году за счет внедрения новых образовательных программ и работы центра карьеры, трудоустройства и сопровождения инклюзивного образования. Увеличение за год составило 1,4%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Уровень трудоустройства выпускников нашей академии по итогам 2025 года составил 76,4%, за последние три года он вырос на 2,4%. Ежегодному улучшению одного из главных показателей успешности деятельности вуза способствует внедрение современных программ обучения и работа центра карьеры, трудоустройства и сопровождения инклюзивного образования", - сказал собеседник агентства.

Центр при академии был создан в 2021 году. Основные направления его деятельности: мониторинг рынка труда, сотрудничество с предприятиями и организациями - потенциальными работодателями для студентов и выпускников СКГА, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, содействие их трудоустройству. "Наши выпускники пользуются большим спросом у ведущих организаций и предприятий республики. В частности, в прошлом году подписаны соглашения о трудоустройстве с рядом крупных предприятий АПК и промышленности, Управлением федеральной антимонопольной службы по КЧР, Министерством здравоохранения Камчатского края и другими", - отметили в пресс-службе.

СКГА - крупнейший вуз КЧР. В академии обучаются более 7 тыс. студентов по 85 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.