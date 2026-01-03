Маск: импланты Neuralink помогут полностью восстанавливать работу тела

Основатель компании SpaceX считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что нейроимпланты Neuralink помогут восстанавливать функции тела полностью.

"На данном этапе я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью [нейроимплантов] Neuralink", - написал он в X.

Созданный Маском в июле 2016 года стартап Neuralink занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Маск считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. На данный момент публично известно о 10 пациентах, которым внедрили чипы Neuralink.