Патрушев исполнил мечту ребенка из Ростовской области

Дима из Таганрога мечтал побывать в Бронетанковом музее в городе Кубинке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 15-летнего мальчика из Ростовской области в рамках акции "Елка желаний".

15-летний Дима из Таганрога Ростовской области мечтал побывать в Бронетанковом музее в городе Кубинке. В музее мальчик ознакомился с историей мирового танкостроения. Он осмотрел тяжелые танки и советские самоходные артиллерийские установки, изучил броневую мощь Урала и иностранные боевые машины.

В ходе экскурсии он с головой окунулся в захватывающий мир военных тренировок, чтобы почувствовать себя настоящим бойцом. После тренировок молодой человек подкрепил силы на настоящей полевой кухне в партизанской деревне парка.

Также Дима посетил Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Московской области. Его путешествие во времени началось в кабине опытного образца времен СССР - бронетранспортере БРТ-40, на котором он покатался по территории музея, а продолжилось уже в павильонах, где он с энтузиазмом осмотрел экспонаты и даже залез на одну из боевых машин для наведения "прицела по мишени".

"Я благодарен, что мое желание было исполнено. Приехал в Москву и увидел множество красивых мест и достопримечательностей. Посетил танковый музей в парке Патриот под Кубинкой, где увидел много нашей техники самых разных времен. Также я посетил частный музей и узнал многое о работе отечественной военной техники и ее истории. Больше всего мне понравились рассказы экскурсоводов, из которых я узнал много нового. Мне всегда хотелось в живую увидеть танк "Маус", какой он огромный, мощный. Видел его на картинке, но никогда не видел в реальности. Меня удивляет то, как в те годы солдаты им пользовались", - рассказал мальчик.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.